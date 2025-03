Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin a réagi à une image plutôt surpre­nante de Novak Djokovic lors de sa victoire contre Sebastian Korda en quarts de finale du Masters 1000 de Miami.

« Bluffant. Il est là, à se congeler les mains dans des gants réfri­gérés au chan­ge­ment de cotés (. Il souffre, il est même dépassé par Korda au 2e set, mené 5⁄ 2 . Mais Korda ne tient pas ce niveau. Djokovic, si. 6–3 7–6 Il est en demi‐finales à Miami. À plus de 37 ans. Tellement de respect. »

L’objectif de ces gants ? Abaisser la tempé­ra­ture corporelle.

🧤🇷🇸 The gloves which Djokovic was wearing during his semi‐final are used to lower body tempe­ra­ture 🥶



💰 They can be bought on Amazon for about £25/$30 pic.twitter.com/u6bxoMwOGd