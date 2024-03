Vainqueur sur le Masters 1000 d’Indian Wells après être monté en puis­sance tout au long du tournoi, Carlos Alcaraz, proba­ble­ment libéré d’un poids, sembler aborder avec une certaine décon­trac­tion le Masters 1000 de Miami.

« Il y aura de petits ajus­te­ments, mais en fin de compte, mon jeu est mon jeu. J’ai cette gamme de coups qui me permet à tout moment d’être plus à l’at­taque ou plus en défense, de jouer des balles plus plates ou plus liftées. J’ai cette variété, ce qui est égale­ment une bonne chose. Il y aura de petits ajus­te­ments, mais pas trop. »