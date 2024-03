Faisant partie des révé­la­tions de la saison dernière et auteur d’une très belle tournée améri­caine, Fabian Marozsan (57e), après sa défaite en huitièmes de finale à Indian Wells face à Carlos Alcaraz, a fait encore mieux sur le Masters 1000 de Miami en ralliant les quarts de finale avant de tomber, ce jeudi, face à Alexander Zverev (6−3, 7–5).

Interrogé en confé­rence de presse d’après match sur les progrès qu’il lui restait à accom­plir, le Hongrois a notam­ment révélé ce que lui avait dit son adver­saire lors de la poignée de main au filet.

« L’objectif actuel est de se rappro­cher encore plus du top 30 et d’y entrer (il sera autour de la 38e place ce lundi), je veux égale­ment être en mesure de disputer bientôt plus de grands matches. Maintenant, je me prépare pour la saison sur terre battue, une surface sur laquelle j’aime jouer. Je serai proba­ble­ment à Monte‐Carlo, je veux me dépasser même si ce ne sera pas facile. Gagner dix places à ce niveau, ce n’est pas gagner des petites choses comme cinquante points. Au filet, Alexander m’a féli­cité pour le beau tournoi que j’ai fait et m’a dit que si je conti­nuais à ce niveau, je pour­rais être dans le top 10 d’ici quelques années. Je n’en suis qu’à ma première année sur le circuit, mais j’y crois. »