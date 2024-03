Battu lors des quatre dernières confron­ta­tions face à Jannik Sinner, dont l’ul­time fois en finale de l’Open d’Australie il y a deux mois, alors qu’il avait pour­tant remporté les six premiers duels, Daniil Medvedev est en quête de solu­tions avant de retrouver l’Italien, ce vendredi en demi‐finales du Masters 1000 de Miami (à partir de 20h, heure française).

L’entraîneur du Russe, Gilles Cervara, inter­rogé par nos confrères de L’Équipe, voit dans la dernière défaite de Sinner, face à Alcaraz à Indian Wells, un motif d’espoir.

« La diffé­rence avec Daniil il y a un an, c’est que Sinner a remporté un Grand Chelem. Ça apporte quand même un statut et une confiance vrai­ment diffé­rente. Si on ajoute sa capa­cité à scot­cher n’im­porte qui avec sa vitesse de balle, c’est assez confor­table. En jouant déjà très vite, il est capable de déclen­cher un coup encore plus rapide. Comme s’il appuyait sur un bouton pour qu’une balle laser sorte de sa raquette. On l’a vu en diffi­culté, voire sans réac­tion, face à Alcaraz à Indian Wells. Ça laisse penser qu’il y a une zone exploi­table et il faudra y arriver. »