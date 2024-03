🚨 News de Miami



- « Il y a toujours de la vie dans le vieux chien », signé sur la cam par Murray, tombeur de Berrettini en 2h48, 3 sets. Un clas­sique.



- Osaka de mieux en mieux, 205e et top 50 à la Race, bat Cocciaretto 51e et s’offre un 2e tour c. Svitolina. Entre mamans. pic.twitter.com/vkbxPFuiSS