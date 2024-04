Alors que Jannik Sinner marche sur l’eau depuis plusieurs mois, la ques­tion est de savoir s’il pour­suivra sa domi­na­tion sur terre battue. Dans des propos accordés à Betway et rapportés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial, Andy Roddick, place l’Italien derrière Novak Djokovic et Carlos Alcaraz dans ses favoris à Roland‐Garros.

« Sinner est désor­mais numéro 2 mondial et est proba­ble­ment le favori pour terminer l’année à la première place. Cela dit, et je le dis avec prudence, la terre battue sera la surface la plus compli­quée pour lui. Il ne sera pas l’un des deux grands favoris à Roland Garros et ses rivaux se réjouissent proba­ble­ment de ce chan­ge­ment de surface. J’aime toujours Novak et j’adore ce que Carlos fait sur la terre battue. Je pense qu’il va gagner beau­coup de titres à Roland‐Garros. Nous verrons si cela commence cette année ou non. »