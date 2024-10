On le sait Rafael Nadal est connu pour son compor­te­ment exem­plaire sur et en dehors du court.

Le direc­teur du Masters de Montréal a d’ailleurs bien voulu évoquer sa « colla­bo­ra­tion » avec l’Espagnol dans les colonnes du Journal du Québec. Comme l’ex­plique Eugène, il était diffi­cile d’être plus « cool » que Nadal.

« Il allait se balader en ville, en BIXI (NDLR : Bixi est le service de libre service de vélo dans la ville cana­dienne). Quand il le pouvait, il allait jouer au golf. C’est un excellent golfeur, d’ailleurs : il a un handicap entre 3 et 5. En fait, il n’y a jamais eu de problèmes même que je parlais program­ma­tion, il me répon­dait, ça ne me dérange pas »