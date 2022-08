Visiblement fatigué, Nick Kyrgios a quand même réussi à dominer l’Argentin Sebastian Baez (32e mondial) en deux manches sans s’éter­niser sur le court (6–4, 6–4). À l’issue de cette victoire, il était heureux de pouvoir aller main­te­nant défier le numéro 1 mondial.

« Je suis très fatigué et épuisé en ce moment. Après la finale du simple et la finale du double à Washington, je ne suis pas rentré à l’hôtel avant trois heures du matin. Je ne me suis pas entraîné hier. Je suis assez impres­sionné par ma perfor­mance d’au­jourd’hui. Sebastian est proba­ble­ment dans la meilleure année de sa carrière. Il est dans le top 35 mondial, c’est un grand compé­ti­teur. Je savais que ça allait être diffi­cile. Je suis heureux de pouvoir donner à tout le monde ce qu’ils voulaient : Kyrgios contre Medvedev au deuxième tour. »