Serena Williams à Bartoli en 2019 à Wimbledon : « Je n’ai pas envie de prendre le trophée de la finaliste, ça m’ennuie de le ramener, si tu veux, je te le donne »

Ce jour, l’Equipe annonce la couleur avec une belle une consa­crée à Serena Williams. Sur une double page, trois ex‐joueuses inter­viennent pour rendre hommage à cette cham­pionne excep­tion­nelle : Justin Henin, Amélie Mauresmo et Marion Bartoli.

Marion qui a souvent le « bon » mot raconte alors une anec­dote incroyable mais vrai au sujet Serena.

« C’était en 2019, quand elle a perdu en finale contre Simona. Dans le vestiaire après le match, elle m’a dit : « Je n’ai pas envie de prendre le trophée de la fina­liste, ça m’en­nuie de la ramener, si tu veux, je te le donne (Rires). On a pris une immense tranche de rigo­lade et le pire est qu’elle a laissé le trophée. La fille de Wimbledon était blême. Il y a des joueuses qui tueraient père et mère pour l’voir et Serena l’a laissé là comme un vulgaire plateau dans lequel tu mets des gâteaux à apéritifs »