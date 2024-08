Eliminé en demi‐finale à Montréal par Alexei Popyrin, Korda a vu sa très belle série de victoires s’ar­rêter, lui qui avait gagné le tournoi de Washington la semaine dernière.

Ayant profité d’un abandon très rapide de Vasek Pospisil au premier tour, puis d’un forfait de Casper Ruud en huitièmes de finale, l’Américain a expliqué qu’il avait passé une semaine étrange, durant laquelle il n’avait fina­le­ment presque pas vu les courts.

« Oui, j’ai à peine vu les courts de tennis ici, honnê­te­ment. Beaucoup de pluie. Heureusement, nous avons pu jouer l’in­té­rieur un jour, mais c’est à peu près tout. Nous devrions jouer plus de matches, et je me sentirai très bien. Je me sens en bonne santé et vrai­ment heureux d’être sur le court. C’est agréable. »