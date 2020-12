Comme beaucoup, Jean-François Caujolle est dans l’attente. Créateur et directeur de l’Open 13 de Marseille depuis 1993, l’ancien 71e mondial en simple ne sait toujours pas quand son ATP 250 aura lieu. S’il pense « qu’à 80 %, le tournoi se jouera en mars », il attend malgré tout les décisions communes de l’Open d’Australie, du tournoi d’Indian Wells et de l’ATP afin de définir précisément le calendrier pour la saison 2021. Interrogé par le site Destimed.fr, le gaucher a tenu à rappeler que son tournoi est l’un des plus attractifs du circuit et ce depuis des années.

« Marseille n’a jamais eu à rougir de son plateau et nous avons accueilli des joueurs comme Federer ou Nadal. D’ailleurs le Suisse est au palmarès du tournoi au même titre que Becker. L’année dernière encore, nous avions des Top 5 et des Top 10. Au niveau sportif, nous n’avons rien à envier aux plus grands événements mondiaux, d’autant qu’à Marseille, durant l’hiver, il n’y a pas grand-chose. (…) Très tôt, nous avons parié sur des hospitalités de grande qualité. Il faut dire qu’au début, nous ne pouvions pas miser sur les droits télé et nous devions alors trouver d’autres sources de revenus. Il a fallu que nous soyons inventifs », a déclaré le président Caujolle qui a toujours su attirer les meilleurs joueurs du circuit.