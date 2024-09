Depuis Pékin où il va affronter Adrian Mannarino en huitièmes de finale après avoir battu Gaël Monfils, Daniil Medvedev a évoqué la possi­bi­lité de devenir entraî­neur dans le futur.

« Je pense que je pour­rais le faire. Comme je l’ai dit, j’aime la vie sur le circuit. Si j’étais entraî­neur, je ne voya­ge­rais proba­ble­ment pas 40 semaines par an comme je le fais main­te­nant, je voya­ge­rais un peu moins, mais je pour­rais le faire. Je ne sais pas si je serai un bon entraî­neur, mais je pour­rais essayer. À la Laver Cup (le week‐end dernier à Berlin), nous sommes dans un tournoi d’équipe, tout le monde essaie de s’en­traider. Pour moi, c’est compliqué de donner mon avis à un joueur de haut niveau car je suis un peu timide. Quand Sascha (Zverev) jouait, j’ai vu des choses qui m’ont poussé à oser lui donner mon avis. Et ça a marché. D’un autre côté, j’ai perdu mes deux matchs, j’ai été le seul à ne pas donner un seul point à l’équipe. Je me suis dit que si au moins mon conseil fonc­tion­nait, je faisais quelque chose de bien pour l’équipe, c’était une drôle de sensation ».