Lorenzo Musetti est un joueur atta­chant dont la tech­nique notam­ment avec son revers à une main est assez excep­tion­nelle surtout par les temps qui courent.

Depuis le début de la semaine sur l’herbe du Queen’s, il a démontré que l’on pouvait en maitri­sant toute la palette des coups du tennis offrir un spec­tacle efficace.

Après sa quali­fi­ca­tion pour la finale obtenue en domi­nant l’Australien Jordan Thompson, il a voulu tout simple­ment rendre hommage au tennis qu’il aime tant. Extraits.

Vous avez un tatouage sur le bras pour vous rappeler votre amour du tennis. Dans quelle mesure cette semaine a‑t‐elle aidé à renforcer la croyance et la confiance ?

« J’adore ce sport. Je suis vrai­ment passionné de tennis depuis que je suis enfant. Je rêvais d’être joueur de tennis et de devenir n°1 mondial. Avoir une équipe, c’est pour moi une famille… J’ai aussi un autre tatouage qui dit « famille ». Je me soucie vrai­ment des gens. Je suis entouré de gens qui m’aiment. Cette victoire est pour eux »

En finale, il affron­tera Tommy Paul.