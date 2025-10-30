Après avoir chambré Corentin Moutet lors de son inter­view sur le court, à la suite de sa victoire contre le Français au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Alexander Bublik s’est expliqué en en zone mixte.

« On a eu notre embrouille sur le court il y a sept mois, on voulait se battre mais on ne l’a pas fait. Il a parlé de moi avant le match, je lui ai montré le chemin du retour, c’est tout. Je l’ai déjà dit mais il parle trop. Donc je lui ai montré le chemin du retour. Je lui ai demandé au filet s’il voulait qu’on continue comme ça, ça fait sept mois main­te­nant qu’on a eu notre embrouille. Le match s’est bien passé, il n’y a rien eu de spécial, sans manque de respect. Je lui ai demandé si on conti­nuait comme ça mais il n’a pas répondu, donc on continue j’ima­gine », a déclaré le 16e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.