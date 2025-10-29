Tombeur de Carlos Alcaraz pour la troisième fois en huit matchs, à l’occasion du deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Cameron Norrie est revenu en conférence de presse sur sa performance.
« Je pense que j’avais un petit avantage d’avoir joué un match hier (lundi) sur ces courts. Lui n’a pas joué la semaine dernière. J’ai très bien joué face à Baez au premier tour et j’ai pu profiter de cet élan. Je pense que si vous lui demandiez, il serait peut‐être un peu surpris du niveau que j’ai atteint aujourd’hui et de l’intensité que nous avons tous les deux mise dans ce match. C’était un match spécial. »
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 12:34