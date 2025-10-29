Tombeur de Carlos Alcaraz pour la troi­sième fois en huit matchs, à l’oc­ca­sion du deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Cameron Norrie est revenu en confé­rence de presse sur sa performance.

« Je pense que j’avais un petit avan­tage d’avoir joué un match hier (lundi) sur ces courts. Lui n’a pas joué la semaine dernière. J’ai très bien joué face à Baez au premier tour et j’ai pu profiter de cet élan. Je pense que si vous lui deman­diez, il serait peut‐être un peu surpris du niveau que j’ai atteint aujourd’hui et de l’in­ten­sité que nous avons tous les deux mise dans ce match. C’était un match spécial. »