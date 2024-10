De passage en confé­rence de presse ce dimanche quelques heures avant le début du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Ugo Humbert, opposé à l’Américain Brandon Nakashima au premier tour, a notam­ment été inter­rogé sur les propos de Ben Shelton, qui a déclaré il y a quelques jours que le Français était le meilleur joueur du monde en indoor.

« Je n’avais pas entendu qu’il avait dit cela. J’ai appris à jouer en indoor, sur moquette. J’ai joué toute ma jeunesse à l’in­té­rieur. Je pense que j’ai déve­loppé sûre­ment des qualités qui font que je joue bien sur cette surface et dans ces condi­tions. J’ai deux frappes qui vont très vite des deux côtés avec un service de gaucher où j’ar­rive à mettre pas mal de variété aussi. Ce sont des condi­tions que j’aime bien. Dès que tu es assez agressif sur ces surfaces et que tu attaques, la défense… Surtout ici, je trouve que cela va très vite. Dès que tu accé­lères un peu, la balle fuse. Ce sont des condi­tions qui me vont bien. Après, je n’ai pas encore gagné ce genre de tournoi. En tout cas, je n’avais jamais entendu qu’il avait dit ça, mais sympa ! »