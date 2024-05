Pour sa première confron­ta­tion contre Rafael Nadal, Hubert Hurkacz s’est offert une large victoire au second tour du Masters 1000 de Rome (6−1, 6–3).

De nature timide et calme, le Polonais a eu quelques mots pour remer­cier les fans sur le compte Twitter de l’ATP.

« Salut les gars, j’ai vrai­ment apprécié le soutien de beau­coup de fans. Je me suis bien amusé pour ma première contre Rafa. Je suis désolé pour lui. J’ai eu beau­coup de succès, c’était un soutien très spécial. Je vais garder le cap et à plus tard », a commenté le 9e joueur mondial.