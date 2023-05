Le dernier match entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev à Monte‐Carlo avait été plutôt chaud. Mais ce n’est pas pour ces raisons que le Russe a la volonté d’éviter l’Allemand au prochain tour. Pour l’ins­tant Zverev est en effet en ballo­tage favo­rable face à JJ Wolff (6−4, 3–3).

Sur le plateau de Tennis Channel, Daniil a fait une mise au point sur leur fameuse querelle, celle où Sascha avait expliqué que le Russe manquait de fair‐play.

« En ce qui concerne l’in­ci­dent de Monte‐Carlo, nous en avons parlé après, donc je pense que tout va bien. Oui, il semble que tout aille bien pour nous deux. Le jouer, cela pour­rait être passion­nant. Je veux dire que tous nos matches sont passion­nants, les deux derniers ont été fous – Indian Wells et Monte‐Carlo. Nous n’avions pas joué contre depuis long­temps, il était blessé et, en fait, nous ne sommes pas affrontés en 2022. Et c’est un peu fou parce que nous avons déjà joué une quin­zaine de fois l’un contre l’autre. »