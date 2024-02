Après avoir raconté une anec­dote très drôle à propos de Carlos Alcaraz, à qui il a refusé une invi­ta­tion en 2021, Richard Krajicek, patron de l’ATP 500 de Rotterdam qui aura lieu la semaine prochaine (du 12 au 18 février), est cette fois revenu sur la qualité du plateau de cette édition 2024.

Il faut dire qu’avec quatre joueurs du top 10 mondial (Sinner, Rublev, Rune, Hurkacz) dont la présence du récent vain­queur de l’Open d’Australie, l’an­cien 4e joueur mondial a de quoi être satis­fait, même s’il regrette l’ab­sence d’un certain Roger Federer.

« Je suis satis­fait du plateau cette année, mais Federer me manque. Il était à part », a déclaré Krajicek à des médias hollan­dais avant de faire un point sur la billet­terie. « Pour la prévente, je dois dire que c’est l’une des meilleures années jusqu’à présent, la finale est presque à guichets fermés. Nous avons 10 000 billets par jour, ce sera un grand tournoi. L’année dernière, il y a eu 115 000 spec­ta­teurs et cette année, nous atten­dons les mêmes chiffres. Ce n’est qu’en 2018, lorsque Federer a pu rede­venir numéro 1 et a annoncé sa parti­ci­pa­tion, que nous avons vendu 10 000 billets en 12 heures, mais ce chiffre restera inégalé. »