Andy Murray est incre­vable. Éloigné des courts pen­dant des mois à cause de mul­tiples opé­ra­tions à la hanche, l’an­cien numé­ro 1 mon­dial conti­nue de se battre comme un beau diable sur le court, même en période de huis‐clos. Vainqueur à l’ar­ra­ché de son pre­mier tour face à Robin Haase à Rotterdam alors qu’il était plu­tôt mal embar­qué (mené 0–3 dans l’ul­time manche), le Britannique a fait part de ses sen­ti­ments sur le site de l’ATP à l’is­sue de la rencontre.

« C’est dur, ce n’est vrai­ment pas facile. J’ai joué de très bonnes ses­sions à l’entraînement. J’ai été extrê­me­ment com­pé­ti­tif dans toutes les séances que j’ai eues avec les meilleurs joueurs du monde. En fait, c’est un peu dif­fi­cile depuis que j’ai eu le coro­na­vi­rus. Je n’ai tout sim­ple­ment pas bien joué pour être hon­nête. Chaque fois que je perds un match, on me dit de prendre ma retraite, que je devrais arrê­ter de jouer, que j’ai ter­mi­né, que je n’ai plus rien, que c’est triste et toutes ces choses… À chaque fois que je rentre sur le court, j’ai l’im­pres­sion de jouer ma car­rière, ce qui est une moti­va­tion à cer­tains égards, mais cela ajoute aus­si un peu de stress sup­plé­men­taire. En plus de ça, je joue avec une hanche en métal, ce qui est dur. Croyez‐moi, ce n’est pas facile, c’est un grand défi pour moi. »