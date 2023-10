Deux jours après avoir livré une pres­ta­tion indigne de son niveau face à Brandon Nakashima au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−0, 6–2), Holger Rune, dans un message publié sur son compte Instagram, a tenu à présenter ses excuses à ses fans.

« Je trou­verai une solu­tion et je revien­drai me battre. Quoi qu’il en soit. Je suis vrai­ment désolé d’avoir déçu mes suppor­ters hier (vendredi). Et à tous mes fans en Chine, j’ai hâte de vous revoir et d’être en pleine forme l’année prochaine », a écrit le Danois mani­fes­te­ment très déçu de son passage en Chine.