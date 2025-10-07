En grande difficulté physique lors de son huitième de finale face à Jaume Munar sur le Masters 1000 de Shanghai ce mardi, Novak Djokovic, plus dangereux que jamais lorsqu’il semble touché, a fini par l’emporter grâce à son expérience et beaucoup de relâchement.
Accusé par certains observateurs de simuler pour mieux endormir son adversaire, notre confrère, José Moron, a rappelé un élément factuel qui s’est déroulé pendant la rencontre. En effet, le Serbe a été pris de vomissement, comme il l’a d’ailleurs lui‐même reconnu sur le court.
Los que decís que Djokovic está fingiendo todo… ha metido la cabeza en un cubo hace 3 minutos para vomitar.— José Morón (@jmgmoron) October 7, 2025
A mí me gustaría saber cómo se hace para vomitar de mentira 😅😅
« Ceux qui disent que Djokovic fait semblant de tout… il a mis la tête dans un seau il y a 3 minutes pour vomir. J’aimerais bien savoir comment on fait pour vomir pour de faux », a écrit notre le journaliste espagnol sur son compte Twitter.
