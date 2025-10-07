AccueilATPATP - Shanghai"Ceux qui disent que Novak Djokovic a fait semblant de ne pas...
ATP - Shanghai

« Ceux qui disent que Novak Djokovic a fait semblant de ne pas être bien lors de son match contre Jaume Munar, j’ai­me­rais bien savoir comment on fait pour vomir pour de faux », lâche José Moron

Thomas S
Par Thomas S

En grande diffi­culté physique lors de son huitième de finale face à Jaume Munar sur le Masters 1000 de Shanghai ce mardi, Novak Djokovic, plus dange­reux que jamais lors­qu’il semble touché, a fini par l’emporter grâce à son expé­rience et beau­coup de relâchement.

Accusé par certains obser­va­teurs de simuler pour mieux endormir son adver­saire, notre confrère, José Moron, a rappelé un élément factuel qui s’est déroulé pendant la rencontre. En effet, le Serbe a été pris de vomis­se­ment, comme il l’a d’ailleurs lui‐même reconnu sur le court.

« Ceux qui disent que Djokovic fait semblant de tout… il a mis la tête dans un seau il y a 3 minutes pour vomir. J’aimerais bien savoir comment on fait pour vomir pour de faux », a écrit notre le jour­na­liste espa­gnol sur son compte Twitter. 

Publié le mardi 7 octobre 2025 à 17:17

