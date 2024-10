Lors de son passage en confé­rence de presse après son entrée en lice pous­sive mais réussie sur le Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic a été inter­rogé sur son emploi du temps chargé et sur les conseils qu’il donne­rait à une personne ordi­naire. Et le joueur serbe a livré une réponse pleine d’hon­nê­teté. Extraits.

Question : « De Pékin à Shanghai, nous vous avons vu dans quelques acti­vités de spon­sors, et vous avez interagi avec de nombreux fans. Bien sûr, vous avez dû vous entraîner et gagner un match. Avez‐vous des conseils à donner aux gens ordi­naires pour qu’ils puissent mener une vie pleine d’énergie avec un emploi du temps aussi chargé ? »

« Il est diffi­cile de comparer, mais ce qui fonc­tionne pour l’un ne fonc­tionne peut‐être pas pour l’autre. J’essaie d’équi­li­brer les choses et je donne peut‐être l’im­pres­sion de mener une vie parfai­te­ment équi­li­brée, mais croyez‐moi, ce n’est pas le cas. J’essaie d’en profiter au maximum et d’ap­prendre, d’être le meilleur père et le meilleur mari possible, tout en étant un joueur de tennis, et bien sûr un fils et un frère. Ma famille me manque quand je suis en voyage, mais en même temps j’aime le tennis, vrai­ment, et j’ai le soutien de mes proches pour conti­nuer à jouer. Donc, oui, c’est un défi constant, d’une certaine manière, de vrai­ment embrasser le présent et évoluer, grandir et apprendre des expé­riences que vous avez l’oc­ca­sion de vivre au quoti­dien. J’ai eu beau­coup de chance dans ma vie de vivre tout ce que j’ai vécu, d’avoir toutes ces réus­sites. Et je suis très recon­nais­sant à Dieu de m’avoir donné cette chance. J’essaie donc de me rappeler parfois, lorsque je traverse des périodes diffi­ciles, comme tout le monde, que j’ai des jours diffi­ciles, mais qu’il faut se rappeler ce qui compte le plus, les liens, les rela­tions avec les gens, et essayer d’être la meilleure version possible chaque jour. Je pense que c’est un peu la formule. »