Novak Djokovic n’est pas un cham­pion comme les autres et la nature joue un rôle fonda­mental dans son rapport à la vie. Elle l’aide aussi à se régé­nérer et à remettre tout à sa juste place comme il l’a expliqué en confé­rence de presse. Extraits.

Question. « En parlant de photos, nous avons aussi vu la photo de vous en train d’ar­roser cet immense arbre magique dans votre hôtel, et ce n’est pas la première année que vous faites cela. Cela me rappelle que vous avez dit que le jardin bota­nique vous porte chance, pouvez‐vous nous parler de la façon dont vous puisez l’énergie posi­tive de Mère Nature ? »

« Cet arbre porte‐bonheur dans le complexe où nous séjour­nons est un arbre que j’ai serré dans mes bras et sur lequel j’ai en quelque sorte mis de l’eau il y a cinq ans, alors j’ai répété cette petite céré­monie cette année aussi, en quelque sorte pour souhaiter bonne chance et simple­ment rendre hommage à la vie incroyable de cet arbre qui a, vous savez, plus de mille ans. Nous oublions parfois à quel point le monde qui nous entoure est si puis­sant et si ancien, et qu’il est porteur de beau­coup de sagesse, d’in­tel­li­gence, de puis­sance et d’énergie, et nous nous perdons parfois dans le rythme effréné de la vie moderne. Donc, un arbre comme celui‐là, je suppose, me permet de m’an­crer et de me remettre à ma place, et me rappelle, d’une certaine manière, à quel point nous sommes petits, vous savez, par rapport à la nature, et à quel point nous devons être respectueux. »