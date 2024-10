Si faute avouée est à moitié pardonnée, il faut aussi savoir tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Deux expres­sions courantes qui résument assez bien la situa­tion de Frances Tiafoe.

Quelques heures après avoir pété un plomb en insul­tant à plusieurs reprises l’ar­bitre de sa rencontre perdue face à Roman Safiullin, ce mardi au 3e tour du Masters 1000 de Shanghai, l’Américain, visi­ble­ment embar­rassé une fois la colère évacuée, a tenu s’ex­cuser auprès de tout le monde sur son compte Instagram.

« Je m’ex­cuse vrai­ment pour la façon dont j’ai agi ce soir. Ce n’est pas ce que je suis et ce n’est pas la façon dont je veux traiter les gens. J’ai laissé ma frus­tra­tion dans le feu de l’ac­tion prendre le meilleur de moi‐même et je suis extrê­me­ment déçu de la façon dont j’ai géré la situa­tion. Ce n’est pas un compor­te­ment accep­table et je tiens à m’ex­cuser auprès de l’ar­bitre, du tournoi et des suppor­ters. Je serai meilleur pour vous tous », a écrit l’ac­tuel 17e mondial qui n’échap­pera cepen­dant pas à une sanc­tion et une amende proba­ble­ment salée.