Souvent critiqué pour un compor­te­ment parfois arro­gant et hautain, Holger Rune s’est en tout cas toujours comporté comme un seigneur avec les fans.

Le Danois l’a une fois de plus démontré en allant signer des auto­graphes et prendre des photos auprès des suppor­ters chinois qui ont attendu des heures sous la pluie en atten­dant une possible amélioration.

À noter que de nombreux matchs ont une nouvelle fois été annulés sur le Masters 1000 de Shanghai ce dimanche après une journée de samedi déjà forte­ment perturbée par les condi­tions météorologiques.