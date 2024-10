À l’instar de Jannik Sinner, diffi­cile vain­queur de Tomas Etcheverry plus tôt ce dimanche, Carlos Alcaraz a vrai­ment dû s’employer, notam­ment dans le premier set, pour venir à bout du Chinois, Yibing Wu, de retour à un excellent niveau après une opéra­tion au niveau du coude : 7–6(5), 6–3, en 1h40.

Désormais qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai où il sera opposé à Gaël Monfils ou Ugo Humbert, l’Espagnol a tenu à rendre un belle hommage à son adver­saire en confé­rence de presse.

« Je n’ai pas l’ha­bi­tude de ressentir cela, mais j’avais l’im­pres­sion de ne pas dominer le match. Son niveau est impres­sion­nant. Il ne m’a pas laissé jouer aussi agres­si­ve­ment que je le voulais, ou aussi agres­si­ve­ment que je le faisais ces dernières semaines. Il a frappé plus fort que moi, plus profon­dé­ment que moi. J’ai dû rallonger les échanges. Je dois lui rendre hommage car il a joué un match vrai­ment solide. Il aurait pu gagner ce premier set, donc je suis juste content d’avoir pu gagner au tie‐break. Dans le deuxième set, ça s’est beau­coup mieux passé pour moi. Je pense que j’ai mieux joué, je me suis calmé, j’ai réussi à déstresser et à réflé­chir clai­re­ment. Mais je connais­sais son niveau au début du match, je n’étais pas du tout surpris. Je savais que ça allait être une bataille, donc j’étais prêt pour ça, mais je suis vrai­ment, vrai­ment content de m’en être sorti en deux sets. »