La hache de guerre semble défi­ni­ti­ve­ment enterrée entre Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev alors qu’ils vont s’af­fronter pour la 14e fois de leur carrière ce mercredi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai (9−4 pour Medvedev).

Particulièrement loquace en confé­rence de presse après sa victoire face au Français Alexandre Muller ce mardi, le Grec, après être revenu sur sa rela­tion parfois compli­quée mais désor­mais apaisée avec le Russe, a égale­ment tenu à faire amende hono­rable sur certains propos qu’il avait tenu dans le passé à propos de son jeu ennuyeux.

« Je pense qu’il a apporté beau­coup de choses au jeu qui sont, à mon avis, assez peu ortho­doxes, car vous n’avez pas vu beau­coup de joueurs dans le passé jouer comme lui. En fait, après y avoir réfléchi, j’ai peut‐être dit des choses méchantes sur son jeu par le passé, mais après y avoir réfléchi, je pense que j’avais complè­te­ment tort. Il apporte beau­coup de choses inté­res­santes dans son jeu qui sont très diffé­rentes de celles des autres joueurs. Je pense que c’est ce qui le rend unique en tant que joueur, car on ne voit pas très souvent des joueurs comme lui, et cela donne au tennis une autre dimen­sion en termes de façon de jouer et de façon de le façonner diffé­rem­ment. C’est donc défi­ni­ti­ve­ment quelque chose qu’il a apporté jusqu’à présent au jeu, et je pense que de nombreuses géné­ra­tions s’en souviendront. »