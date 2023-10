Surpris et battu par Sebastian Korda, ce dimanche au 3e tour du Masters 1000 de Shanghai, Daniil Medvedev, défait pour la deuxième fois en trois confron­ta­tions par l’Américain, a tenté d’ex­pli­quer ce qui le déran­geait le plus dans son jeu.

« Je dirais le service, mais le fait est que j’ai regardé ses résul­tats et je doute qu’il serve comme ça tout le temps, parce qu’avec la façon dont il a servi aujourd’hui, je me consi­dère comme quel­qu’un qui est un bon relan­ceur, je ne connais pas les vraies statis­tiques, mais je pense que je suis quelque part dans le top 5 pour prendre le service de l’ad­ver­saire. Il servait juste à 210 km/ h sur la ligne presque tout le temps. J’ai eu une seule balle de break dans le match, la seule fois où il a servi un peu moins bien était dans le tie‐break, mais le tie‐break n’est qu’une petite partie du match. La ques­tion est de savoir pour­quoi il a servi comme ça aujourd’hui et pas les autres jours, parce que, encore une fois, s’il servait comme ça tout le temps, il gagne­rait plus de matches. C’est ainsi que fonc­tionne le tennis. Il était dans un bon jour, il a bien joué, il a gagné une bonne balle de set. J’ai commis des doubles fautes sur une balle de set, et c’est pour cela qu’il est au prochain tour. »