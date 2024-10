Il est rare de voir Novak Djokovic commettre 24 fautes directes lors d’une victoire en deux sets, même s’il a dû disputer deux jeux déci­sifs pour venir à bout de l’Américain Michelsen, ce samedi au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Une entrée en lice très pous­sive pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem mais égale­ment compré­hen­sible alors qu’il n’avait plus joué depuis son élimi­na­tion au 3e tour de l’US Open le 31 août dernier.

« Je n’avais pas joué depuis un moment et il m’a fallu un certain temps pour entrer dans le match. Il a un tennis très agressif et bouge bien pour quel­qu’un de sa taille. Je pense que c’était un match de grande qualité. Je suis content d’avoir été mis au défi par un jeune joueur et j’at­tends avec impa­tience le prochain match », a déclaré le Serbe lors de son inter­view d’après match sur le court.