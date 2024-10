Zheng a été poussée par les fans mais cela n’a pas fait craquer Aryna qui est parvenue à l’emporter en trois manches (6−3, 5–7, 6–3). Comme elle l’a expliqué en confé­rence de presse, elle a su faire abstrac­tion du public qui voulait voir logi­que­ment Qiweng remporter le titre.

« Je n’écoute pas le public quand il est contre moi , je ne me concentre plus là‐dessus, seule­ment sur moi et mon équipe, sur des ques­tions tech­niques et tactiques. Je suis content d’avoir perdu la finale de l’US Open 2023 contre Coco Gauff. Cela m’a fait « j’ai beau­coup appris et main­te­nant, quand j’ai le public contre moi, je ne le sens pas ».