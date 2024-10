En confé­rence de presse à Shanghai, le numéro 1 mondial a évoqué le début de sa colla­bo­ra­tion avec les anciens membres de l’équipe de Novak Djokovic : le physio­thé­ra­peute Ulises badio et le prépa­ra­teur physique Marco Panichi.

« C’est sûr qu’ils (Panichi et Badio) ont beau­coup d’ex­pé­rience, après avoir travaillé avec le numéro 1 mondial pendant tant d’an­nées. Ils se connaissent très bien, ce qui est pour moi très impor­tant. Ils peuvent m’aider, surtout en dehors du terrain, en essayant de voir de nouvelles choses et de voir où nous pouvons nous améliorer en tant que joueur. Ils ont beau­coup d’expérience. Nous avons quelques points communs, Djokovic et moi, mais au final, nous sommes toujours diffé­rents. Nous devons donc essayer de nous adapter, de faire ce qui est le mieux pour moi. Mais cela prend du temps. Je suis très heureux de les avoir dans mon équipe. »