Forfait pour l’ATP 500 de Pékin en raison d’une pneu­monie, Alexander Zverev va faire son retour dès le Masters 1000 de Shanghai, du 3 au 13 octobre. Le numéro 2 mondial, qui se doublé par Carlos Alcaraz lundi prochain, a reçu le feu vert de son médecin.

« J’ai une inflam­ma­tion pulmo­naire. Il faudra deux ou trois mois pour qu’elle dispa­raisse complè­te­ment. La raison pour laquelle je me suis retiré de Pékin est que j’étais très malade. J’ai eu une forte fièvre pendant et après la Laver Cup. J’ai fini à l’hô­pital. Je ne me sentais pas très bien et je n’avais pas l’énergie néces­saire pour jouer. J’ai pris des anti­bio­tiques pendant une semaine. J’ai toujours l’im­pres­sion d’être un peu plus fatigué qu’à l’ac­cou­tumée, mais soit je stoppe la saison, soit je joue comme je peux le faire. Le médecin m’a dit qu’il n’y avait rien qui puisse retarder la guérison ou l’ag­graver si je joue. c’est pour­quoi je suis ici et je suis heureux de donner tout ce que je peux », a expliqué l’Allemand dans des propos rapportés par Ubitennis.