Vainqueur de Ben Shelton après un énorme combat, ce dimanche en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo, Arthur Fils n’a même pas célébré sa victoire à cause de la fatigue et d’une alerte physique au niveau du mollet à la fin du deuxième set.

De passage au micro de l’ATP lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, le Français a reconnu qu’il avait vrai­ment dû puiser dans ses ressources. Pas très rassu­rant avant d’af­fronter Holger Rune pour une place en finale.

« Le plus impor­tant était de trouver un moyen de finir. Sur le court, je parlais avec mon père et mon coach (son prépa­ra­teur physique, en fait, car Sébastien Grosjean n’est pas présent au Japon), ils me répé­taient : « Joue ! Fais tout ce que tu peux et on verra le résultat », c’est ce que j’ai fait. J’ai frappé aussi fort que possible, c’est resté dedans, je ne sais pas quoi dire de plus. »