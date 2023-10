Splendide.

Deux jours après avoir enre­gistré sa première victoire sur le circuit ATP, en battant le 31e mondial Tomas Martin Etcheverry au premier tour à Tokyo, le Japonais Shintaro Mochizuki a réalisé un nouvel exploit chez lui.

Alors qu’il avait encaissé une bulle dans la première manche et qu’il a été mené 2–5 dans le set décisif, l’of­fensif 215e mondial a renversé Taylor Fritz pour s’of­frir une victoire marquante en un peu plus de deux heures de jeu : 0–6 6–4 7–6(2).

Vainqueur de Wimbledon 2019 chez les juniors, le joueur de 20 ans avait enchaîné avant cette semaine 16 défaites au premier tour sur le circuit principal.

Pour une place dans le dernier carré de l’ATP 500 de Tokyo, il va défier Alexei Popyrin.

9e à la Race et plus que jamais dans la course au Masters, qui aura lieu à Turin du 12 au 19 novembre, Taylor Fritz manque lui une belle occa­sion de doubler Holger Rune, éliminé dès son entrée en lice à Stockholm.