Roberto Bautista Agut était l’invité de José Luis Clerc pour ESPN. L’Espagnol a été questionné sur l’épineux sujet du fonds de soutien pour les joueurs moins bien classés. Et RBA avait une idée que rejoint sans doute la pensée de Dominic Thiem : « Il y aura beaucoup de joueurs entre 250 et 800 qui auront vraiment besoin de cette aide et beaucoup de ceux-là qui n’auront plus la possibilité d’être professionnels. Le mieux serait d’aider les plus jeunes. Par exemple, un top 500 de 28 ans n’a peut-être pas besoin de la même aide qu’un top 500 de 18 ans. »

En attendant, le joueur ibérique a préféré se tenir à l’écart des discussions : « Je pense que Roger, Rafa, Novak et le conseil des joueurs ont plus d’informations que moi et ils savent aussi quels sont les budgets, sachant que toute aide est positive. »