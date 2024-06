Dans le docu­men­taire « En route pour Paris », produit par Eurosport, Pablo Carreno Busta est revenu sur l’une des victoires marquantes de sa carrière, lors­qu’il a battu Novak Djokovic aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 pour décro­cher la médaille de bronze : 6–4, 6–7(6), 6–3.

« J’étais très concentré dès le début, sachant ce que je devais faire et sachant qu’il allait peut‐être être plus touché que moi par la défaite en demi‐finale parce que son objectif était de gagner l’or. Il allait aux Jeux olym­piques pour gagner l’or, ce qui était la seule chose qu’il lui restait à faire pour compléter son immense palmarès. Je savais que menta­le­ment ça allait être dur pour lui et c’est vrai qu’il a commencé le match comme s’il voulait aller très vite, comme s’il voulait se dire : ‘bon, je suis le meilleur, je vais gagner et c’est tout, je vais me débar­rasser de ce gars‐là rapidement’ »