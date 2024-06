Ivan Ljubicic, ex‐entraîneur de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la Fédération Français de Tennis, a donné ses deux favoris pour Wimbledon (1er au 14 juillet) dans des propos accordés au Times et rapportés par Punto de Break.

« Federer a gagné beau­coup de fois Wimbledon après avoir conquis Halle, nous verrons si c’est aussi le tour de Sinner. Avant Roland‐Garros, il y avait beau­coup de ques­tions, surtout du point de vue physique, concer­nant Alcaraz, Sinner et même Djokovic, qui allait bien, mais qui n’avait pas de rythme. Aujourd’hui, tout est diffé­rent. Sinner et Alcaraz semblent aller bien et sont les favoris. Nole a été opéré, mais il essaiera d’être présent : ce serait une très bonne chose. Mais pour l’ins­tant, mes favoris sont Jannik et Carlitos. »