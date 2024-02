Martinez Cascales, entraî­neur de Carlos Alcaraz aux côtés de Juan Carlos Ferrero, tape du poing sur la table lors d’une explo­sive inter­view accordée à Eurosport Espagne. Après avoir répondu aux critiques d’Andy Roddick sur le service de son poulain, le coach espa­gnol a taclé les anciens cham­pions italiens, Adriano Panatta et Paolo Bertolucci. Ce dernier a notam­ment déclaré qu’Alcaraz était « menta­le­ment à des années lumières de Sinner », qui venait de remporter son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie.

« Comme si Sinner était le nouveau Borg ou le nouveau Nadal, alors que sa première partie de saison 2023 n’a pas été très brillante non plus. Chacun est libre de son opinion ici, mais il y a un problème qui est évident : celui qui pense à Alcaraz ou Sinner en ce moment est dans le journal. Bertolucci, vous avez dit ? Je n’ai pas entendu son nom depuis 50 ans (…) Il s’agit de deux profils diffé­rents, Panatta était beau­coup plus impor­tant que Bertolucci, mais à l’heure actuelle, le moyen le plus rapide de se retrouver dans la presse est de parler de ces deux joueurs. Il est très facile de dire n’im­porte quoi », a lâché le co‐entraîneur de Carlos Alcaraz, double lauréat en Grand Chelem à seule­ment 20 ans.