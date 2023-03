De passage chez nos confrères d’Eurosport Espagne pour évoquer l’avenir de Rafael Nadal, qui n’est toujours pas rétabli de sa bles­sure à la hanche comme nous le montre les récentes vidéos de ses entraî­ne­ments, Chris Evert, qui semble peser et soupeser chaque mot de peur de dire une bêtise, s’est quand même laissée aller à une petite prédic­tion concer­nant la future retraite du cham­pion espagnol.

« Je pense qu’il sera capable de préserver son physique. Je pense que main­te­nant qu’il est père, il a une pers­pec­tive diffé­rente et il a quelque chose à faire après le tennis. Et son corps s’est telle­ment usé qu’une simple bles­sure ne sera plus aussi simple et qu’elle sera plus fréquente. Je pense que c’est le cas. Je pense qu’il est prudent de dire que dans les prochaines années, il va proba­ble­ment se détendre. Je ne veux mettre personne à la retraite, mais dans les prochaines années, je pense qu’en raison des bles­sures et du fait d’avoir une famille, je ne serais pas surpris qu’il commence à se détendre. Ces dernières années, les bles­sures se sont multi­pliées. C’est un signe révé­la­teur que son corps est peut‐être plus fragile, qu’il s’af­fai­blit peut‐être un peu. C’est tout à fait compré­hen­sible avec son style de jeu et je ne veux pas dire cela de manière néga­tive. Mais les choses sont prou­vées par des faits. Je veux dire qu’il a été souvent blessé. »