Ce vendredi, le maga­zine améri­cain Variety a annoncé la sortie d’un documentaire‐biopic inti­tulé « Citizen Ashe » sur le célèbre joueur de tennis Arthur Ashe, décédé en 1993.

Lauréat de trois tour­nois du Grand Chelem (US Open 1968, Open d’Australie 1970 et Wimbledon 1975), l’an­cien 2e joueur mondial a égale­ment remporté 81 titres en carrière (dont 32 ATP) et quatre Coupes Davis.

« Citizen Ashe » comprendra des inter­views d’autres légendes du tennis comme Billie Jean King, John McEnroe, Donald Dell et Lenny Simpson. La veuve d’Ashe, Jeanne Moutousammy, et son frère Johnnie appa­raî­tront égale­ment dans le film.

« Notre film est une explo­ra­tion à la première personne d’Arthur Ashe dans ses propres mots, décri­vant sa propre histoire d’ori­gine en tant qu’ac­ti­viste social. Il a créé un plan unique pour faire avancer les droits civils des personnes privées de leurs droits et oppri­mées à travers le monde, au milieu d’une période tumul­tueuse de mani­fes­ta­tions et d’as­sas­si­nats. ‘Citizen Ashe’ montre les moments déter­mi­nants d’un vrai cham­pion », a déclaré le co‐directeur Miller au Hollywood Reporter.