Après avoir tenté d’expliquer les diffi­cultés rencon­trées par Carlos Alcaraz ces derniers mois, Jimmy Connors s’est mis dans la peau des jeunes loups du circuit au moment où la fin de l’ère du Big 3 se rapproche indé­nia­ble­ment. Extrait du dernier épisode de son podcast « Advantage Connors ».

« Jannik Sinner arrive et Holger Rune aussi. Beaucoup d’entre eux voient que Federer est parti et que Nadal pour­rait attendre Roland‐Garros et les JO avant d’ar­rêter. Qui sait ce qu’il se passera, même si le Djoker joue toujours… Tous ces jeunes essaient de se dire : ‘Bon, ça pour­rait être moi main­te­nant, c’est peut‐être mon tour main­te­nant.’ Ils commencent à jouer comme ça et ils vont se donner du fil à retordre entre eux. »