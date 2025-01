Au cours d’une chro­nique écrite pour le Daily Mail, Daniel Evans (160e), qui vient de s’in­cliner au premier tour des quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australien, a longue­ment évoqué la nouvelle colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et son compa­triote, Andy Murray, qu’il connaît très bien.

Et selon lui, cette déci­sion a beau­coup de sens alors que le Serbe va tenter de s’im­miscer dans la riva­lité entre Sinner et Alcaraz.

« Le fait que Djokovic ait joué à Brisbane la semaine dernière en dit long. Andy Murray n’était pas avec lui, mais ne nous faisons pas d’illu­sions, même s’il était en vacances, il a regardé chaque coup joué par Novak. Beaucoup de fans de tennis ont pris Novak à contre‐pied, mais ces dernières années, ils ont vrai­ment commencé à l’ap­pré­cier et main­te­nant, ses batailles avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, il y a une histoire là‐dedans et je pense qu’il l’uti­lise pour se motiver. On compare souvent Sinner et Alcaraz à Djokovic, Nadal, Federer mais, attendez, nous en sommes encore loin et Novak n’a pas encore dit son dernier mot. »