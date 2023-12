La Nacion, le quoti­dien argentin aime le tennis.

Notre confrère Sebastien Torok nous offre encore une inter­view très inté­res­sante. Son inter­lo­cu­teur est le coach argentin Dante Bottini qui a notam­ment entrainé Kei Nishikori, Grigor Dimitrov ou encore Nicolas Jarry.

Notre confrère évoque avec cet expert toutes les ques­tions fonda­men­tales du circuit. Dante, libre et indé­pen­dant, apporte donc des réponses fraîches et inté­res­santes. La première ques­tion de son entre­tien est liée au tennis actuel, sa rapi­dité extrême.

« En plus d’être très physique, je consi­dère que le tennis est très puis­sant et très mental ; les joueurs doivent être forts dans leur tête. Les nouveaux joueurs ne réflé­chissent presque pas. Ils jouent très vite, très fort. Avant, il y avait peu de temps pour réflé­chir, mais aujourd’hui, il y en a de moins en moins. Le deuxième service se fait peut‐être à 200 km/h, ce qui était impen­sable pour eux. Est‐ce bon ou mauvais ? Je ne sais pas ; il est plus diffi­cile d’éla­borer une stra­tégie pour l’en­traî­neur, parce que vous pouvez lui dire quelque chose, mais tout change en quelques secondes. Le joueur vous dit : « Mais tu m’avais dit qu’au deuxième service, il allait me renvoyer en arrière et il m’a sorti à 200 au T. »