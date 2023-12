Lors d’une récente inter­view donnée au site russe Championat, dans laquelle il a notam­ment insisté sur l’emprise psycho­lo­gique de Novak Djokovic sur ses adver­saires, l’ancien 3e joueur mondial, Nikolay Davydenko, a partagé une réflexion sur Jannik Sinner.

« J’ai vu en direct comment Sinner joue et s’en­traîne. C’est un travailleur acharné. Il essaie de changer le jeu : il glisse, se déplace bien, est physi­que­ment fort, grand, tout est bien établi et stable pour lui. Mais je ne peux pas dire qu’il démolit tout le monde faci­le­ment – il joue souvent avec son carac­tère et pousse jusqu’au bout. Mais s’il se contente d’aller jusqu’au bout du combat, c’est qu’il lui manque encore quelque chose. Il est diffi­cile de tenir toute une saison en s’ap­puyant unique­ment sur la volonté. On peut assister à des tour­nois, à de grands matchs, mais pour tenir toute la saison comme Djokovic, il faut être capable de faire autre chose. C’est peut‐être de la psycho­logie. Mais Jannik est un travailleur acharné, il est génial. Je pense que Sinner va conti­nuer à jouer comme ça et à améliorer ses résultats. »