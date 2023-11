Avant d’af­fronter une troi­sième fois en 10 jours Jannik Sinner, ce samedi en demi‐finales de la Coupe Davis entre la Serbie et l’Italie, Novak Djokovic, lors d’une inter­view accordée à Marca, a clai­re­ment annoncé vouloir battre le record de 109 titres remportés sur le circuit prin­cipal par Jimmy Connors.

Pour rappel, le Serbe a remporté son 98e trophée ce dimanche sur le Masters de Turin.

« Mon prochain objectif est proba­ble­ment le record du nombre de titres. Je veux gagner autant de tour­nois que possible et dépasser Connors. Il y a toujours des records qui se profilent à l’ho­rizon et qui peuvent être battus. De même, je veux avoir mes propres records et ma propre histoire, c’est la chose la plus impor­tante. Pour gagner les grands titres, je dois main­tenir le niveau d’in­ten­sité, de dévoue­ment et de motivation. »