Après avoir expliqué à quel point cela pouvait être frus­trant d’af­fronter Rafael Nadal à Roland‐Garros lorsque le speaker énumère tous ses titres remportés quelques secondes avant la rencontre, Dominic Thiem a cette fois évoqué sa manière de préparer ses duels face Taureau de Manacor.

« La prépa­ra­tion était facile d’une certaine manière. Quand vous êtes en finale d’un Grand Chelem, c’est parce que vous jouez bien. Votre physique est au point, frais, et entre Rafa et moi, il n’y avait pas de secret. Nous nous sommes joué 15 fois (16 en réalité, avec un bilan de 10–6 pour l’Espagnol) et nous savions tous les deux ce que l’autre allait faire sur le court. Je savais ce qui m’at­ten­dait (sourires(. C’est juste qu’à Roland Garros, Rafa était trop fort pour moi. »