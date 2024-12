Après être revenu sur sa fameuse victoire face à Rafael Nadal au troi­sième tour de l’US Open 2015 et estimé que Roger Federer avait un vrai truc en plus par rapport à l’Espagnol et Novak Djokovic, Fabio Fognini, lors de son inter­view accordée à Relevo, s’est quelque peu agacé lors­qu’on lui a rappelé certaines de ses embrouilles.

Et notam­ment celle avec un certain Toni Nadal lors du tournoi de Hambourg il y a quelques années.

« Pourquoi parler encore de ces polé­miques aujourd’hui ? Expliquez‐moi. C’est arrivé, ça fait partie du sport, et ça suffit. J’oublie toujours ces choses‐là au moment où elles arrivent… Mais oui, à Hambourg, j’ai eu un problème avec son oncle. Je lui ai dit ce que j’avais à lui dire, mais ça reste là. »