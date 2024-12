Récemment ques­tionné par The National News sur la nouvelle colla­bo­ra­tion entre le néo‐retraité, Andy Murray, et l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, Novak Djokovic, Daniel Vallverdu, qui connaît très bien le Britannique pour avoir été son parte­naire du double puis son entraî­neur durant quatre ans (2010−2014), a fait savoir que ce duo pour­rait faire des étincelles.

« Je pense qu’Andy va apporter beau­coup – et bien plus que ce que les gens peuvent imaginer. Je pense qu’il appor­tera de la moti­va­tion, il appor­tera le senti­ment que c’est eux contre les plus jeunes. Il appor­tera le senti­ment d’avoir à ses côtés quel­qu’un qui n’a pas seule­ment vécu des situa­tions simi­laires aux siennes, mais qui a été à ses côtés lors­qu’il a traversé ces situa­tions et égale­ment de l’autre côté du filet. Il appor­tera une connais­sance incroyable du tennis et un QI incroyable, qui à eux deux, à mon avis, sont actuel­le­ment les deux joueurs – et Andy est un ancien joueur – qui ont le QI de tennis le plus élevé, ce sont juste deux brillants esprits de tennis. »