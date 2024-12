Alors que l’Open d’Australie édition 2025 débu­tera dans moins d’un mois (du 12 au 26 janvier), un premier forfait a été offi­cia­lisé dans le tableau féminin. Et il est de taille puis­qu’il s’agit de l’an­cienne numéro 1 mondiale et demi‐finaliste en 2019, Karolina Pliskova.

La joueuse tchèque, actuelle 41e au clas­se­ment WTA et opérée de la cheville gauche en septembre dernier, a confirmé la nouvelle au cours d’une inter­view avec un média de son pays.

« Je ne peux pas encore courir et je suis encore assez loin d’un retour. Je ne veux pas me préci­piter. J’ai déjà fait une erreur avec ma main : j’ai joué avec la douleur pendant un mois et demi et je n’ai rien gagné en faisant cela. Cela n’a aucun sens. Je vais donc prendre un clas­se­ment protégé et revenir en mars pour Indian Wells et Miami si tout se passe bien. »